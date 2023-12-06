Седокова призналась, что на «Последнем герое» воровала объедки у съемочной группы

Анна Седокова заявила, что трудности, которые показывают в шоу «Последний герой» — самые настоящие. Звездам реально приходится испытывать тяготы и голодать.
Будучи главой одного из «племени», Анна Седокова даже шла на беспрецедентный шаг — воровала объедки у съемочной группы. «Какой-то рис или еще что-то», — призналась певица.
Делать это по правилам шоу запрещено, но чего только не сотворишь, чтобы утолить всепоглощающее чувство голода!
Седокова выходила на «охоту» в свободной одежде, тайно выжидала, когда телевизионщики выставят свои объедки в контейнерах и быстро засовывала их в брюки или под кофту. Эту добычу она тихо приносила своим «соплеменникам».
Источник: RU.TV
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