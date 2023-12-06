Седокова призналась, что на «Последнем герое» воровала объедки у съемочной группы

Делать это по правилам шоу запрещено, но чего только не сотворишь, чтобы утолить всепоглощающее чувство голода!

Седокова выходила на «охоту» в свободной одежде, тайно выжидала, когда телевизионщики выставят свои объедки в контейнерах и быстро засовывала их в брюки или под кофту. Эту добычу она тихо приносила своим «соплеменникам».

Источник: RU.TV

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