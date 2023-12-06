Звезда «Склифосовского» Олег Чернов об уехавших звездах: «Не тявкай и не поливай помоями свой дом»

Звезда сериала «Склифосовский» Олег Чернов стал гостем нового выпуска программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Артист заявил, что ему непонятна позиция звезд, которые сбежали из своей страны в сложное время.

«Если ты уехал — будь достойным, не тявкай. Не поливай помоями свой дом, где ты родился. То есть получается, что ты поел щи со всеми вместе, встал и плюнул в кастрюлю», — заявил Чернов.