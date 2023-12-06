Павел Деревянко: «Старшая дочь мечтает о кондитерской»

У актера Павла Деревянко подрастают две дочери — 10-летняя Саша и 13-летняя Варвара. Младшая вряд ли пойдет по творческой профессии, по его словам, а вот у старшей есть все шансы.

«Варвара уже много лет мечтает о своей кондитерской — и это очень классная мечта, я ее в этом поддерживаю», — рассказал актер Teleprogramma.pro.