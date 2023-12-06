Киркоров преподнес Орбакайте презент в честь ее возвращения в Россию: «Теряет голову от украшений»

Напомним, старшая дочь Аллы Пугачевой уже много лет живет в Штатах, куда улетела ради мужа Михаила Земцова, местного бизнесмена из семьи эмигрантов.

В честь возвращения Кристины Орбакайте на отечественную сцену Филипп Киркоров сделал ей презент в виде набора украшений.

«Кристина просто теряет голову при виде украшений. Вся в мать», — заявил в соцсетях бывший муж Аллы Пугачевой.

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