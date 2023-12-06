Киркоров преподнес Орбакайте презент в честь ее возвращения в Россию: «Теряет голову от украшений»

Филипп Киркоров открыто выразил симпатию Кристине Орбакайте, которая, несмотря на репутацию матери в стране, решила вновь приехать с гастролями в Россию из Америки.
Напомним, старшая дочь Аллы Пугачевой уже много лет живет в Штатах, куда улетела ради мужа Михаила Земцова, местного бизнесмена из семьи эмигрантов.
В честь возвращения Кристины Орбакайте на отечественную сцену Филипп Киркоров сделал ей презент в виде набора украшений.
«Кристина просто теряет голову при виде украшений. Вся в мать», — заявил в соцсетях бывший муж Аллы Пугачевой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».