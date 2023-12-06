Пригожин встал на сторону вдовы Шатунова после обвинений Разина в краже интеллектуальной собственности

Накануне Андрей Разин поведал на своем YouTube-канале, что сделал обращение в прокуратуру Москвы, потребовав привлечения к уголовной ответственности вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, а также директора музыканта Аркадия Кудряшова.

По мнению Разина, эти люди совершили кражу интеллектуальной собственности, продав право на песни «Ласкового мая» создателям сериала «Слова пацана». По словам Разина, эти права якобы принадлежат только ему.

Продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону вдовы Юрия Шатунова, осудив вероломность Андрея Разина.