Пригожин встал на сторону вдовы Шатунова после обвинений Разина в краже интеллектуальной собственности

Накануне Андрей Разин поведал на своем YouTube-канале, что сделал обращение в прокуратуру Москвы, потребовав привлечения к уголовной ответственности вдовы Юрия Шатунова Светланы Шатуновой, а также директора музыканта Аркадия Кудряшова.
По мнению Разина, эти люди совершили кражу интеллектуальной собственности, продав право на песни «Ласкового мая» создателям сериала «Слова пацана». По словам Разина, эти права якобы принадлежат только ему.
Продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону вдовы Юрия Шатунова, осудив вероломность Андрея Разина.
«Я считаю, что наследство артиста, который сделал Андрея Разина богатым, должно достаться его детям и семье. Они должны жить на что-то», — сказал муж певицы Валерии.
Отметим, что в 2022 году суд, который состоялся в Ставрополе по делу авторских прав на песни «Ласкового мая», вынес вердикт о том, что правообладателем песен является Юрий Шатунов. Документы же, которые предоставил Андрей Разин, он счел поддельными.
В то же время Андрей Разин продолжает настаивать на том, что родственники Юрия Шатунова потеряли право на песни артиста. По заверениям скандального продюсера, его бумага о правообладании песнями «Ласкового мая» действительна и по сей день. Разин пригрозил, что теперь создателям сериала «Слова пацана» придется непросто из-за его преследований с точки зрения буквы закона.
Источник: NEWS.ru
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