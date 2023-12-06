Павел Деревянко о съемках в «Иван Васильевич меняет все!»: «Каждый день по несколько часов мне накладывали грим»

Актер Павел Деревянко рассказал, что снялся в новогоднем фильме ТНТ «Иван Васильевич меняет все!». Артист предстанет в роли Якина. Ранее этого персонажа блистательно сыграл Михаил Пуговкин в фильме Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«Мне делали грим похожий, который по нескольку часов каждый раз накладывали, и костюм один в один. Интерьеры, музыка — все погружало в ту самую атмосферу», — уточнил Деревянко Teleprogramma.pro.