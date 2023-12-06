Павел Деревянко о съемках в «Иван Васильевич меняет все!»: «Каждый день по несколько часов мне накладывали грим»

Павел Деревянко в фильме «Иван Васильевич меняет все!». Фото: ТНТ

Актер похож на Михаила Пуговкина почти точь-в-точь.

Актер Павел Деревянко рассказал, что снялся в новогоднем фильме ТНТ «Иван Васильевич меняет все!». Артист предстанет в роли Якина. Ранее этого персонажа блистательно сыграл Михаил Пуговкин в фильме Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«Мне делали грим похожий, который по нескольку часов каждый раз накладывали, и костюм один в один. Интерьеры, музыка — все погружало в ту самую атмосферу», — уточнил Деревянко Teleprogramma.pro.

Актер уточнил, что новый фильм похож на советскую классику. И он сам лично старался передать того самого Пуговкина, чтоб зрители поностальгировали.

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