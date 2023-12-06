Павел Деревянко сыграл роль Якина в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Павел Деревянко в фильме «Иван Васильевич меняет все!». Фото: ТНТ

Актера пригласила в кино Тина Канделаки.

Популярный актер Павел Деревянко снялся в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!». Артиста пригласила в киноленту директор ТНТ Тина Канделаки.

«Мне позвонила наша прекрасная Тина Канделаки, пригласила поучаствовать. Она всегда сама это делает», — рассказал актер Teleprogramma.pro.

Деревянко заявил, что других персонажей ему не предлагали, так как он — Якин, уж очень похож.

Павел признался, что часто смотрит советские комедии. Особенно обожает «Иван Васильевич меняет профессию». Поэтому с легкостью согласился на работу.

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