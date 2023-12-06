Павел Деревянко сыграл роль Якина в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Деревянко заявил, что других персонажей ему не предлагали, так как он — Якин, уж очень похож.

Павел признался, что часто смотрит советские комедии. Особенно обожает «Иван Васильевич меняет профессию». Поэтому с легкостью согласился на работу.

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