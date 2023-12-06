Пугачева пожаловалась кипрскому продавцу на проблемы с венами и отеки ног

Алла Пугачева неважно себя чувствует на Кипре. Об этом рассказал очевидец событий Алексей, который застал Примадонну в бутике модной одежды и обуви для женщин. Звезда не скрывала своего состояния и открыто обсуждала свое состояние с местным продавцом.
Алла Пугачева пожаловалась, что из-за проблем с венами у нее сильно стали отекать ноги. Из-за этого у нее увеличился размер обуви и она не может влезть в купленные ранее модели. Поэтому ей приходится обновлять гардероб, сообщает МК.RU.
Только в этом бутике экс-жена Филиппа Киркорова набрала нарядов и обуви на 5 тысяч евро, что считается очень крупной тратой в этой стране.
По словам Алексея, то, что у Аллы Пугачевой проблемы со здоровьем, видно невооруженным глазом любому.
«Боль в ногах отражается на походке. Сейчас Пугачева ходит не спеша, каждый ее шаг — размеренный. По лицу видно, что Аллу Борисовну эти проблемы изматывают», — поведал собеседник издания.
Он также заметил, что, кроме высоких температур и сильной влажности, которые не каждый может перенести, на Кипре Аллу Борисовну скоро будут ждать к тому же и пыльные бури. Он считает, что певица не сможет надолго задержаться в этой стране из-за неблагоприятного для нее климата.
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