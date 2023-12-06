Пугачева пожаловалась кипрскому продавцу на проблемы с венами и отеки ног

Только в этом бутике экс-жена Филиппа Киркорова набрала нарядов и обуви на 5 тысяч евро, что считается очень крупной тратой в этой стране.

По словам Алексея, то, что у Аллы Пугачевой проблемы со здоровьем, видно невооруженным глазом любому.

«Боль в ногах отражается на походке. Сейчас Пугачева ходит не спеша, каждый ее шаг — размеренный. По лицу видно, что Аллу Борисовну эти проблемы изматывают», — поведал собеседник издания.

Он также заметил, что, кроме высоких температур и сильной влажности, которые не каждый может перенести, на Кипре Аллу Борисовну скоро будут ждать к тому же и пыльные бури. Он считает, что певица не сможет надолго задержаться в этой стране из-за неблагоприятного для нее климата.

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