Филипп Киркоров: «Для меня Алла Пугачева — авторитет непоколебимый»

Король поп-сцены Филипп Киркоров заявил, что всегда будет помнить о своей бывшей жене Алле Пугачевой. Артист не раз признавался, что расставание далось ему тяжело, но он ей за все благодарен.
«Для меня Алла Пугачева — авторитет непоколебимый. Много чего я у нее перенял. Думал, так будет всегда. Просто вдолбил себе это в голову», — заявил он.
Киркоров сейчас встречается с загадочной дамой сердца. Артист заявил, что счастлив, но вместе они пока не живут.
А Алла Пугачева уехала из России сначала в Израиль, а затем перебралась на Кипр. Примадонна много раз в СМИ опровергала наличие гражданства ЕС, но потом все же подтвердила.
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