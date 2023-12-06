Филипп Киркоров: «Для меня Алла Пугачева — авторитет непоколебимый»

Киркоров сейчас встречается с загадочной дамой сердца. Артист заявил, что счастлив, но вместе они пока не живут.

А Алла Пугачева уехала из России сначала в Израиль, а затем перебралась на Кипр. Примадонна много раз в СМИ опровергала наличие гражданства ЕС, но потом все же подтвердила.

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