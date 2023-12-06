Продюсер Рудченко заявил, что Орбакайте приехала в Россию подзаработать: «Она не Алла Борисовна»

Имя Кристины Орбакайте часто тесно ассоциируют с Аллой Пугачевой. Не удивительно, ведь двух певиц связывает тесное родство.

Однако продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что это два совершенно разных человека и расценивать их как людей с одной позицией и мнением нельзя.

В настоящий момент Орбакайте прилетела в Россию, и удивляться этому не стоит, полагает Рудченко.