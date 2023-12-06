Продюсер Рудченко заявил, что Орбакайте приехала в Россию подзаработать: «Она не Алла Борисовна»

Имя Кристины Орбакайте часто тесно ассоциируют с Аллой Пугачевой. Не удивительно, ведь двух певиц связывает тесное родство.
Однако продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что это два совершенно разных человека и расценивать их как людей с одной позицией и мнением нельзя.
В настоящий момент Орбакайте прилетела в Россию, и удивляться этому не стоит, полагает Рудченко.
«Да, она дочь Аллы Борисовны, но она не Алла Борисовна. Определенную позицию свою не заявляла», — сказал Рудченко.
Он подчеркнул, что Орбакайте «не является токсичной артисткой», поэтому на нее и теперь повышенный спрос на новогодние корпоративы. Поэтому певица с чистой совестью не отказывается от заработка.
Источник: NEWS.ru
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