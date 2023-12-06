Лариса Долина, не раскрывая диагноз, призналась со сцены, что больна

Это непросто представить, но Лариса Долина уже 50 лет поет для отечественного зрителя. Свой творческий юбилей звезда отметила праздничным концертом 5 декабря в Московском доме музыки, сообщает KP.RU.

Певица вместе со своей музыкальной группой «Долина-band» исполнила старые любимые всеми хиты, а также новые композиции.

Как выяснилось на концерте, 68-летняя народная артистка России накануне праздника заболела, но решила не отменять свой концерт из-за этого. Она извинилась перед зрителями и попросила у них понимания, предупредив, что периодически ей придется уходить за кулисы, чтобы привести себя в порядок и немного оправиться при помощи докторов.