Лариса Долина, не раскрывая диагноз, призналась со сцены, что больна

Это непросто представить, но Лариса Долина уже 50 лет поет для отечественного зрителя. Свой творческий юбилей звезда отметила праздничным концертом 5 декабря в Московском доме музыки, сообщает KP.RU.
Певица вместе со своей музыкальной группой «Долина-band» исполнила старые любимые всеми хиты, а также новые композиции.
Как выяснилось на концерте, 68-летняя народная артистка России накануне праздника заболела, но решила не отменять свой концерт из-за этого. Она извинилась перед зрителями и попросила у них понимания, предупредив, что периодически ей придется уходить за кулисы, чтобы привести себя в порядок и немного оправиться при помощи докторов.
«Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?» — спросила Лариса Долина у публики.
Зал поддержал свою любимицу бурными аплодисментами. И, стоит отметить, выступление знаменитости прошло на ура, ее неважное состояние никак не отразилось на качестве пения.
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