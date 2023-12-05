Вслед за бывшей женой Айза тоже хочет лишить Гуфа родительских прав

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова, сменившая имя на Айза-Лилуна Ай, после выходок музыканта на Пхукете решила, что лишит его прав на сына Сэма.

Таким образом Айза намерена защитить сына от будущих посягательств нерадивого отца на доходы отпрыска. Дальновидная Айза считает такое развитие событий вполне реальным.

Интересно, что мысль о лишении Гуфа родительских прав посетила Айзу с подачи Юлии Королевой, которая на днях заявила, что лишит музыканта прав на их общего ребенка.

«Думаю, что и мне стоит лишить Гуфа родительских прав. С таким рвением к «жизни», боюсь, что Сэм ему еще должен будет. А вообще, все это уже слишком мерзко и слишком долго. И останавливаться он не собирается. Так что, придется скоро лететь в Москву и все это решать», - написала Айза-Лилуна Ай в телеграм-канале.

Напомним, сыну Гуфа и Айзы Сэму уже тринадцать лет.

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