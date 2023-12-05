Лариса Гузеева о своей красоте: «Уже не могу строить глазки мужчине. Это уже не мое оружие»

Популярной актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в мае будущего года исполнится 65 лет. Несмотря на возраст, слава первой красавицы российского кино все еще преследует звезду экрана.

Правда, Лариса Гузеева признается, что сейчас уже ее чары на мужчин не действуют. Точнее, она перестала ими пользоваться в силу возраста.