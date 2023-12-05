Лариса Гузеева о своей красоте: «Уже не могу строить глазки мужчине. Это уже не мое оружие»

Популярной актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой в мае будущего года исполнится 65 лет. Несмотря на возраст, слава первой красавицы российского кино все еще преследует звезду экрана.
Правда, Лариса Гузеева признается, что сейчас уже ее чары на мужчин не действуют. Точнее, она перестала ими пользоваться в силу возраста.
«Ну я уже сейчас не могу строить глазки мужчине, просить о чем-то и пользоваться этим. Это уже не мое оружие, было бы смешно, если бы я на это рассчитывала. Но я пользовалась довольно долго этим, да», - поделилась Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева в молодости. Фото: соцсети Ларисы Гузеевой
По признанию Ларисы Гузеевой, сейчас она мечтает только о том, чтобы подтянуть овал лица. Но востребованность у Ларисы Гузеевой сейчас такая, что у нее нет возможности потратить на себя столько времени, сколько этого требует вмешательство.
Лариса Гузеева все время на съемках - то фильмы, то подкасты, то передачи с ее участием снимаются.
По материалам hellomagrussia.ru
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