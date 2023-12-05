Хилькевич рассказала о неприятных поцелуях на съемках «Универа»: «Муж об этом не знает»

Так как Анна в браке с Артуром Волковым, то ему доводилось ревновать супругу. Он вместе с ней смотрел еще старые серии сериала и очень остро реагировал на моменты, где актриса целовалась с коллегами. При этом сама Хилькевич отмечает, что в тех сценах все смотрелось не по настоящему. А вот на съемках нового сезона все было иначе.

«Тут два раза у меня были интересные поцелуи. Мой муж об этом не знает. Мне было очень неприятно сниматься по разным причинам. Я испытывала чувства стыда и вины. И до сих пор это испытываю», — поделилась звезда.

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Отметим, что Анна дружит со Станиславом Ярушиным. Они продлжают общаться и дружить. У актрисы есть дети: семилетняя Арианна и пятилетняя Мария. Порой она устает от материнства. Но артистка не исключала, что станет мамой в третий раз.