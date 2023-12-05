Полина Гагарина в балаклаве покаталась с шестилетней дочкой на ГУМ-катке: «Миюша была в полном восторге»

Полина Гагарина уже давно стала популярной исполнительницей. Она выступала даже за границей и участвовала в конкурсе «Евровидение». Певица в свои 36 лет регулярно дает концерты. Она держит себя в форме, выступает в роскошных нарядах.

Ее график обычно такой плотный, что даже в отпуск артистка выбирается только пару раз в год. При этом она старается всегда уделять время сыну Андрею от первого брака и дочке Мие от второго брака. Младшей наследнице всего шесть лет, поэтому ей требуется постоянное внимание мамы.