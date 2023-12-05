Полина Гагарина в балаклаве покаталась с шестилетней дочкой на ГУМ-катке: «Миюша была в полном восторге»

Полина Гагарина уже давно стала популярной исполнительницей. Она выступала даже за границей и участвовала в конкурсе «Евровидение». Певица в свои 36 лет регулярно дает концерты. Она держит себя в форме, выступает в роскошных нарядах.
Ее график обычно такой плотный, что даже в отпуск артистка выбирается только пару раз в год. При этом она старается всегда уделять время сыну Андрею от первого брака и дочке Мие от второго брака. Младшей наследнице всего шесть лет, поэтому ей требуется постоянное внимание мамы.
Обычно декабрь для звезд становится одним из самых напряженных месяцев, так как идут съемки новогодних передач и концертов. Но даже в такое время Полина придумала, как порадовать дочку. Она вырвалась с работы вечером и сводила ее на ГУМ-каток, который находится на Красной площади.
Артистка в длинном пуховике и балаклаве скрыла лицо, чтобы ее не узнали. Но потом сделала несколько памятных кадров с наследницей. Мия насладилась приятной зимней погодой, пела и танцевала.
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«Обещание дочери – это святое! После 3- х съемок в разных местах , я помчалась к своей любимой девочке покататься на коньках на красивейшем катке нашего города! Там сказочная атмосфера!
Миюша была в полном восторге, усердно вспоминала как ездить на коньках, а после сказала, что это был лучший вечер в ее жизни! Ну а я осталась незамеченно. Балаклава – вещь», – написала Полина в соцсети.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка певицы очень похожа на свою маму. Напомним, что Гагарина развелась с отцом девочки Дмитрием Исхаковым. Теперь она строит отношения с танцором своего коллектива Станиславом Миковым.