Лариса Гузеева: «Буду мерить ему давление, приносить кофе, печь пирожки. Когда я влюбляюсь, мне хочется отдавать»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как ведет себя, когда влюбляется. А способна она влюбиться только в талантливых людей. Такие, по признанию Ларисы Гузеевой, встречаются ей на съемочной площадке программы Первого канала «Давай поженимся!». По замечанию Ларисы Гузеевой, во время съемок все должно быть исключительно по любви.

Так что, в некоторых своих коллег она влюбляется абсолютно искренне и готова делать для них абсолютно все. При условии, что эти коллеги талантливы.

«У меня всегда есть в группе такой человек, в которого я абсолютно влюблена: буду мерить ему давление, приносить кофе, печь пирожки, дарить подарки на день рождения. Когда я влюбляюсь, мне хочется отдавать», - поделилась Лариса Гузеева.

По материалам hellomagrussia.ru

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