Певица Глюкоза: «На Новый год обычно не готовлю, ну разве что оливье, курочку и шарлотку»

Певица Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, рассказала, как обычно встречает Новый год. Ничего особенного. Как и многие знаменитости, чаще всего, этот семейный праздник Глюкоза проводит на работе. Новогодний стол Глюкоза тоже не накрывает.

«На Новый год обычно не готовлю. Ну разве что оливье, курочку и шарлотку», - поделилась певица Глюкоза во время праздника «Яндекс Музыки».

Что касается подборки чудесных новогодних историй, то у Глюкозы она имеется. Певица рассказала, как однажды с ней случилось то, что она считает настоящим волшебством.

«Однажды опаздывали с одного мероприятия на другое. Прокололось колесо. Думали, что все, не доедем. Поблизости не было ни одной машины. Но вдруг видим: тихонечко едет такси, а там играет песня в моем исполнении «А снег идет». Это было чудо», - рассказала Глюкоза.

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