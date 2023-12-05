Мария Кожевникова о том, как назвала четвертого сына: «Как обычно, русским именем»

Актриса Мария Кожевникова в микроблоге рассказала, когда откроет для поклонников имя своего четвертого сына. Она пообещала это сделать после крестин младенца. Правда, дату проведения обряда над малышом называть не стала. Мария Кожевникова лишь озвучила, что ее четвертый сын носит обычное русское имя.

«До крестин пока раскрывать не буду! Но как обычно, русским именем! Я считаю это важно, называть так, как звали в твоем роду людей», - поделилась Мария Кожевникова.

Напомним, у Марии Кожевниковой четыре сына. Троих старших мальчиков зовут Иван, Максим и Василий. Младший ребенок Марии Кожевниковой и ее мужа Евгения Васильева появился на свет в сентябре этого года. В конце декабря мальчику исполнится три месяца.

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