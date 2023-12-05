Муцениеце в белом платье вышла в свет с ресторатором: «Как-то особенно хотелось пококетничать»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что сначала строила карьеру модели, но потом стала актрисой. Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа», а также по комедии «Честным развод». Прошло три года с тех пор, как она рассталась с Павлом Прилучным.

Сначала артистка переживала, так как осталась одна с двумя детьми. Но недавно она заявила, что развод сделал ее счастливой. Звезда похудела и блистает в кабаре театре. Пока она лишь личную жизнь не устроила, но при этом у нее случаются романы.