Муцениеце в белом платье вышла в свет с ресторатором: «Как-то особенно хотелось пококетничать»

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что сначала строила карьеру модели, но потом стала актрисой. Зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа», а также по комедии «Честным развод». Прошло три года с тех пор, как она рассталась с Павлом Прилучным.
Сначала артистка переживала, так как осталась одна с двумя детьми. Но недавно она заявила, что развод сделал ее счастливой. Звезда похудела и блистает в кабаре театре. Пока она лишь личную жизнь не устроила, но при этом у нее случаются романы.
На этот раз Агата вышла в свет. Она посетила светский вечер, который был приурочен к выходу сериала «Тонкий вкус». Для такого случая актриса выбрала белое платье по фигуре с драпировкой.
Она украсила образ чокером с черной розой. На мероприятие артистка приехала в компании брутального мужчины с рыжей бородой. Он был в сером костюме и жилетке. лук его дополнила шляпа.
Агата Муцениеце с кавалером. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
«В этот вечер как-то особенно хотелось пококетничать… Ну, пококетничать, кокетство!!! Кокек… ну вы поняли! Спасибо Дмитрий Викулин, за такой чудесный вечер!» – написала Агата.
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Она процитировала одну из участниц шоу «Пацанок». А вот ее спутником оказался ресторатор, артист Владимир Перельман. Он основатель и глава холдинга Perelman People. Муцениеце веселилась весь вечер. Она успела пообщаться с подругами. При этом артистка не пояснила, почему с ней был Владимир. Поклонники отметили, что смотрелись они очень гармонично.