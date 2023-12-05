Виктория Дайнеко заявила, что не выливала на бывшего мужа горячий чай: «Это был не кипяток»

Виктория Дайнеко уже не первый год состоит в отношениях с новым избранником. Она предпочитает не говорить о своем романе. Певица растит дочку от первого брака с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом. Она пока оберегает наследницу от лишнего внимания, но недавно дала понять, что скоро покажет ее. Девочка, по словам Виктории, растет полной ее противоположностью. Ей нравится блистать на публике.

Звезда порой вынуждена снова и снова говорить про бывшего мужа. На этот раз она прокомментировала ссору, в которой вылила жидкость на музыканта в порыве эмоций. Клейман жаловался, что на нем оказался горячий чай, поэтому у него образовались ожоги на плечах и спине.