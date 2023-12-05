Антон Шастун о детях: «У меня есть это в планах»

Антон Шастун. Фото: соцсети Антона Шастуна

Актер из шоу «Импровизация» признался Басте, что видит себя в роли отца.

Антон Шастун уже много лет работает на телевидение. Шоу «Импровизация» с его участием стало очень популяным. Сам актер стал создавать свои проекты. Коллеги импровизатора Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко отмечали, что у него больше всего поклонников, а следовательно и самая высокая популярность. 

Сердце юмориста было много лет занято, но недавно он признался, что снова свободен. После этого с ним даже пофлиртовала актриса Ирина Горбачева.

На этот раз Шастун стал героем в шоу Басты «Вопрос ребром». Он решил откровенном ответить на все вопросы. Актер смутился, когда у него просили, хочет ли он детей. В 32 года у него пока нет наследников. 

«У меня есть это в планах, но не то чтобы прям сейчас, не в ближайшее время. Я пока не хочу», – сказал Антон. 

Звезду также спросили, хочет ли он вообще стать папой. 

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«Конечно. В перспективе я это отчетливо вижу. Я не знаю, сколько хочу детей. Разве это планируют? Один – классно. Я это не планирую. Я отчетливо представляю, что стану папой, но пока это не планирую», – пояснил он. 

Пока мама у артиста не просит внука, а вот бабушка уже спрашивает внука, когда же он осчастливит ее правнуками. 

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