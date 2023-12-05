Антон Шастун о детях: «У меня есть это в планах»

На этот раз Шастун стал героем в шоу Басты «Вопрос ребром». Он решил откровенном ответить на все вопросы. Актер смутился, когда у него просили, хочет ли он детей. В 32 года у него пока нет наследников.

«У меня есть это в планах, но не то чтобы прям сейчас, не в ближайшее время. Я пока не хочу», – сказал Антон.

Звезду также спросили, хочет ли он вообще стать папой.

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«Конечно. В перспективе я это отчетливо вижу. Я не знаю, сколько хочу детей. Разве это планируют? Один – классно. Я это не планирую. Я отчетливо представляю, что стану папой, но пока это не планирую», – пояснил он.

Пока мама у артиста не просит внука, а вот бабушка уже спрашивает внука, когда же он осчастливит ее правнуками.