Старший сын Иры Пинчук о новорожденном брате: «Похож на папу»

Состоялась первая встреча старшего сына экс-участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна, Давида, с их младшим наследником. Двухлетний Давид вместе с папой приехал встречать маму и новорожденного братика из роддома.

Малышу взрослые доверили важную миссию: Давид катил кроватку с младенцем из палаты в комнату для выписки.

А когда Ира Пинчук и Арай Чобанян с сыновьями пересекли порог своей квартиры, Давид сразу же попросил опять показать ему маленького братика.

«На кого братик больше похож — на маму или на папу?» — поинтересовалась Ира Пинчук у сына Давида. «На папу», — ни секунды не сомневаясь сказал мальчик.

Ира Пинчук в ответ только рассмеялась. Ее старший сын Давид — копия своего папы, Арая Чобанян. Вероятно, в отца уродился и младший наследник пары. Когда в этом убедятся поклонники, пока не известно. Ира и Арай не торопятся показывать младенца.

Напомним, второй сын Пинчук и Чобаняна родился первого декабря, а пятого числа маму с малышом выписали из клиники.

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