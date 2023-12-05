Николай Басков взял кредит на ремонт в новом доме: «Будет ярко, красиво и дорого»

Николай Басков уже больше 20 лет выступает на сцене. Он стал один из самых известных исполнителей в России. Примечательно, что у певца давно есть своя недвижимость в Москве. У него есть роскошная квартира в центре столицы, а также вилла в Анталии. А теперь артист купил новый дом.
Однако пока он туда еще не переехал, так как только начал делать ремонт. Но золотой голос отечественной эстрады отметил, что у его нового жилья растет красивая елка, которая создает идеальную новогодню атмосферу.
На этот раз Басков отметился за кулисами концерта «Звезд Дорожного радио». Он признался, что сам наряжать елку не будет, так как у него нет столько свободного времени, как у Димы Билана. Эту задачу он поручит профессиональной команде. А вот ремонт певец контролирует самостоятельно. По словам артиста, строй материалы сильно подорожали, но экономить он не хочет, поэтому влез в долги.
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«Я дотошный во всем. Особенно со стройкой и с ремонтом сейчас. Не остается времени. Сам все контролирую. И люди работают. Пришлось взять кредит, потому что все очень подорожало: кирпич, цемент, какие-то новые трубы. Но, я нашел много российских производителей.
Очень качественных. «Умный дом», например, у многих моих коллег полетел. А у меня российского качества «Умный дом» работает просто отменно. Пусть все будет ярко, красиво и дорого, один раз живем!» – поделился Николай, пишет SPB.KP.ru.