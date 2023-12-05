Николай Басков взял кредит на ремонт в новом доме: «Будет ярко, красиво и дорого»

Николай Басков уже больше 20 лет выступает на сцене. Он стал один из самых известных исполнителей в России. Примечательно, что у певца давно есть своя недвижимость в Москве. У него есть роскошная квартира в центре столицы, а также вилла в Анталии. А теперь артист купил новый дом.

Однако пока он туда еще не переехал, так как только начал делать ремонт. Но золотой голос отечественной эстрады отметил, что у его нового жилья растет красивая елка, которая создает идеальную новогодню атмосферу.