Шастун рассказал, как отнесся к флирту со стороны актрисы Горбачевой: «Засмущался я чуть больше, чем на самом деле»

Антон Шастун уже давно стал популярным. Он является актером и юмористом. Зрители узнали о нем благодаря шоу «Импровизация». А потом он стал создавать и свои проекты. В его шоу «Контакты» приходят знаменитости.

Не так давно сыграла в необычную игру актриса Ирина Горбачева. Во время съемок она откровенно флиртовала с ведущим и даже спрашивала о том, женат ли он и есть ли у него дети. Видео с их общением завирусилось в соцсетях, а поклонники сразу решили, что из получилась бы отличная пара.