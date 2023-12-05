Шастун рассказал, как отнесся к флирту со стороны актрисы Горбачевой: «Засмущался я чуть больше, чем на самом деле»

Антон Шастун уже давно стал популярным. Он является актером и юмористом. Зрители узнали о нем благодаря шоу «Импровизация». А потом он стал создавать и свои проекты. В его шоу «Контакты» приходят знаменитости.
Не так давно сыграла в необычную игру актриса Ирина Горбачева. Во время съемок она откровенно флиртовала с ведущим и даже спрашивала о том, женат ли он и есть ли у него дети. Видео с их общением завирусилось в соцсетях, а поклонники сразу решили, что из получилась бы отличная пара.
На этот раз Шастун пришел к Басте в его шоу «Вопрос ребром». Там он откровенно говорил на разные темы. Поклонница поинтересовалась у актера, что же на самом деле произошло между ним и Горбачевой.
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«Ирина — актриса. И вообще, по ней в момент съемки я не понимал — она реально это делает или она играет. После съемки и перед съемкой мы просто нормально общались. Возможно, что я идиот, а такое вполне возможно, но мне не показалось, что со мной флиртовал кто-то.
А засмущался я наверное чуть больше, чем на самом деле, но для меня это было не то чтобы неожиданно, мне показалось это прикольным, что она так себя ведет, но сказать, что она сильно меня засмущала, то такого не было. Выпуск с Ирой один из самых лучших. Она великолепная актриса», – сказал Антон.