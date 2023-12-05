Юлия Салибекова вернула себе девичью фамилию в канун годовщины свадьбы с бывшим мужем

Юлия Салибекова уточнила, что благодарна этим двенадцати годам под фамилией мужа за полученный бесценный опыт, семью и прокачку своих качеств.

Теперь она намерена заменить документы на новые и начать жизнь с чистого листа под фамилией Колисниченко.

Напомним, Юлия Салибекова и ее муж Тигран долгое время считались одной из самых крепких пар «Дома-2». Во многом это происходило, потому что Юлия тщательно поддерживала реноме дружной и крепкой семьи. Она родила Тиграну троих сыновей, а в блоге рассказывала только хорошее, демонстрируя, что все пятеро невероятно счастливы вместе. Но, как оказалось, счастье было только на фотографиях. Семья со скандалом развалилась почти два года назад.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».