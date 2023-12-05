Юлия Салибекова вернула себе девичью фамилию в канун годовщины свадьбы с бывшим мужем

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с Тиграном вернула себе фамилию, под которой ее узнали зрители телестройки. Юлия Салибекова стала Юлией Колисниченко. Как и ее сестра-близнец Катя, Юлия будет носить теперь девичью фамилию.
Документы о смене фамилии Юлия Салибекова получила в канун 12-й годовщины свадьбы с бывшим мужем Тиграном Салибековым. Юлия Салибекова считает это неким знаком.
«Ровно 12 лет назад, 13.12.11, в преддверии моего года Дракона, я сменила фамилию, с Колисниченко на Салибекову и только недавно осознала, что ровно через 12 лет, так же в преддверии своего очередного года Дракона, возвращаю!» — написала в микроблоге Юлия Салибекова.
Юлия Салибекова с документами на новую фамилию. Фото: соцсети Юлии Салибековой
Юлия Салибекова уточнила, что благодарна этим двенадцати годам под фамилией мужа за полученный бесценный опыт, семью и прокачку своих качеств.
Теперь она намерена заменить документы на новые и начать жизнь с чистого листа под фамилией Колисниченко.
Напомним, Юлия Салибекова и ее муж Тигран долгое время считались одной из самых крепких пар «Дома-2». Во многом это происходило, потому что Юлия тщательно поддерживала реноме дружной и крепкой семьи. Она родила Тиграну троих сыновей, а в блоге рассказывала только хорошее, демонстрируя, что все пятеро невероятно счастливы вместе. Но, как оказалось, счастье было только на фотографиях. Семья со скандалом развалилась почти два года назад.
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