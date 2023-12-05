Волочкова объяснила, почему пропустила похороны экс-избранника, умершего в СИЗО: «Был просто моим любовником»

Балерина Анастасия Волочкова вновь попыталась откреститься от умершего в СИЗО экс-избранника Сергея Кузнецова, которого общественность узнала, благодаря знакомству с ней.
Мужчины не стало 28 ноября, а в минувшие выходные родные Сергея Кузнецова похоронили его тайно, боясь привлечь к скорбному мероприятию излишнее внимание прессы. Волновались не зря. Ведь мужчина при жизни проводил время в компании самой Анастасии Волочковой. Теперь же балерина, которая не сочла нужным появиться на похоронах Кузнецова, всячески пытается убедить всех, что Сергей для нее фактически никто.
Анастасия Волочкова и ее экс-избранник Сергей Кузнецов на Мальдивах. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
«Я у многих своих педагогов не была на похоронах, а вы хотите, чтобы я пошла на похороны к человеку, который был просто моим любовником определенное количество времени?! У него есть родственники, люди, которые имеют к нему серьезное отношение», - сказала Анастасия Волочкова.
Напомним, Сергей Кузнецов провел почти три незабываемые недели в компании Анастасии Волочковой на Мальдивах, куда его пригласила балерина. Во время каникул Волочкова постоянно расхваливала Сергея Кузнецова, рассказывая, какой потрясающий мужчина рядом с ней.
По материалам программ НТВ «Ты не поверишь!»
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