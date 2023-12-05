Волочкова объяснила, почему пропустила похороны экс-избранника, умершего в СИЗО: «Был просто моим любовником»

Балерина Анастасия Волочкова вновь попыталась откреститься от умершего в СИЗО экс-избранника Сергея Кузнецова, которого общественность узнала, благодаря знакомству с ней.

Мужчины не стало 28 ноября, а в минувшие выходные родные Сергея Кузнецова похоронили его тайно, боясь привлечь к скорбному мероприятию излишнее внимание прессы. Волновались не зря. Ведь мужчина при жизни проводил время в компании самой Анастасии Волочковой. Теперь же балерина, которая не сочла нужным появиться на похоронах Кузнецова, всячески пытается убедить всех, что Сергей для нее фактически никто.