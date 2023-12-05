Алена Рапунцель в день своего рождения: «На руках два прекрасных сына, в сердце живет любовь»

Пятого декабря день рождения у Алены Рапунцель, одной из ярких бывших участниц проекта «Дом-2». Ей исполнилось 27 лет. В этот день Алена Рапунцель подвела своеобразные итоги своих первых 27-ми лет жизни.

Она вспомнила, как шесть лет назад приехала в Москву юной девушкой, оставив навсегда свой родной и такой любимый дальневосточный город Владивосток. Алена Рапунцель считает. что тогда вырвалась из зоны комфортам и смело шла навстречу неизвестности.

Рапунцель вслед за старшей сестрой Ольгой стала участницей реалити-шоу «Дом-2», а затем и популярным блогершей, за жизнью которой следят порядка полутора миллионов подписчиков. На проекте родился старший сын Алены Рапунцель Богдан. Обстоятельства появления его на свет от Ильи Яббарова сделали Алену очень популярной девушкой телестройки. После участия в проекте Алена Рапунцель родила еще одного сына - Святослава от Ильи Семина, за которого вышла замуж и почти сразу же разошлась. Сейчас она счастлива в новых отношениях, которым уже год.