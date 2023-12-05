Полина Гагарина о своей роли в сериале «Красные линии»: «Диплом драматической актрисы отстояла с честью»

Подошли к финалу съемки нового сериала «Красные линии», который является спин-оффом нашумевшего фильма «Бывшие». Премьера нового сериала состоится на площадке онлайн-кинотеатра START в 2024-м году.

Главную роль в сериале сыграла певица Полина Гагарина, которая по образованию является актрисой. Не все знают, что Полина Гагарина - обладательница диплома с отличием актерского факультета Школы-студии МХАТ.

В фильме у Полины Гагариной роль популярной блогерши и писательницы Елены Берн. Сериал «Красные линии» расскажет о секрете популярности и цене взлета Елены Берн.