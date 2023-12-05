Полина Гагарина о своей роли в сериале «Красные линии»: «Диплом драматической актрисы отстояла с честью»

Подошли к финалу съемки нового сериала «Красные линии», который является спин-оффом нашумевшего фильма «Бывшие». Премьера нового сериала состоится на площадке онлайн-кинотеатра START в 2024-м году.
Главную роль в сериале сыграла певица Полина Гагарина, которая по образованию является актрисой. Не все знают, что Полина Гагарина - обладательница диплома с отличием актерского факультета Школы-студии МХАТ.
В фильме у Полины Гагариной роль популярной блогерши и писательницы Елены Берн. Сериал «Красные линии» расскажет о секрете популярности и цене взлета Елены Берн.
Полина Гагарина (на фото слева) в сериале «Красные линии». Фото: онлайн-кинотеатр START
Полина Гагарина рассказала, что под маской дерзкой, сильной и властной Елены Берн скрывалась беззащитная и бесконечно талантливая Лена Огурцова. По словам Полины Гагариной, именно эту девушку она и сыграла в новом сериале «Красные линии». Полина Гагарина призналась, что во время съемок ей было нелегко, но интересно. Звезда выразила уверенность, что зрителям будет интересно наблюдать за персонажем, который она воплотила на экране.
«Диплом драматической актрисы отстояла с честью», - подытожила Полина Гагарина.
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