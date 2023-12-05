Съемочная группа сериала «Слово пацана» вернулась в Ярославль, чтобы переснять финал

Не так давно состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эту криминальную картину снял режиссер Жора Крыжовников. Она с первых серий завоевала внимание миллионов людей. История о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов получила большой отклик.

Реакция на правдивую история очень разная. Кто-то от нее в восторге, другие считают, что романтизировать бандитизм нельзя и даже просили запретить сериал, в котором снялся Сергей Бурунов, Никита Кологривый и много молодых актеров. На 5 декабря вышло только пять серий. Как оказалось, зрители могут увидеть не тот финал который был снят.