Съемочная группа сериала «Слово пацана» вернулась в Ярославль, чтобы переснять финал

Не так давно состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эту криминальную картину снял режиссер Жора Крыжовников. Она с первых серий завоевала внимание миллионов людей. История о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов получила большой отклик.
Реакция на правдивую история очень разная. Кто-то от нее в восторге, другие считают, что романтизировать бандитизм нельзя и даже просили запретить сериал, в котором снялся Сергей Бурунов, Никита Кологривый и много молодых актеров. На 5 декабря вышло только пять серий. Как оказалось, зрители могут увидеть не тот финал который был снят.
Стало известно, что в Ярославль снова вернулась съемочная группа сериала «Слово пацана». Автобус киносъемочной группы заметили местные жители. В компании «ЯрСинема» подтвердили, что снова ведутся съемки.
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Крыжовников захотел переснять финал, который будет показан в 8 серии. Отмечается, что съемки будут проводиться в промзоне Ярославля, а некоторые эпизоды снимут в частном секторе Резинотехники, пишет «МК.ru. Ярославль». Ранее съемки проходили в феврале и марте. Тогда для локаций были выбраны несколько мест в Дзержинском районе, а также дворы у районной администрации.