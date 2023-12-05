О группе «Иванушки International» снимут сериал

Группа «Иванушки International» - одна из долгожительниц в российском шоу-бизнесе. Коллектив существует с 1995 года, коллектив его периодически обновлялся, в него приходили новые солисты. Но это никак не отражалось на популярности группы.

У «Иванушек International» до сих пор внушительная армия поклонников, они - желанные гости на всех концертах. А их песни из 90-х и сейчас популярны и актуальны.

Не так давно стало известно, что о коллективе, который в 2025-м году будет отмечать свое 30-летие, снимут сериал. Подробности пока держатся в секрете. Но известно, что в работе над фильмом примут участие солисты группы «Иванушки International».

Работать над сериалом о легендарных «Иванушки International» будет кинокомпания «Лунапарк». Именно она создала иакие полюбившиеся зрителям проекты, как фильм «Триггер», обе части «Горько!», сериал «Фандорин. Азазель», «Король и Шут. Сказка о Горшке и Князе».

По материалам kp.ru

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