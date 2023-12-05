Беременная Анастасия Костенко показала лицо будущего малыша: «Будет красивым, как папа»

Анастасия Костенко уже больше пяти лет состоит в отношениях с Дмитрием Тарасовым. Она стала женой футболиста вскоре после того, как он развелся с Ольгой Бузовой. Потом певица заявила, что именно «вторая вице-мисс Россия 2014 года» стала причиной, по которой спортсмен от нее ушел.
Однако с Костенко он сразу сочетался браком, а потом избранница родила ему дочек Милану и Еву. А в 2021 году у них родился сын Алексей. Поклонники были уверены, что на этом супруги остановятся. Но недавно жена футболиста объявила о четвертой беременности.
Не так давно Костенко и Тарасов объявили, что у них будет еще один мальчик. Пока они неторопливо готовятся к пополнению в семье. Супруга спортсмена устраивает фотосессии, чтобы запомнить особенные моменты беременности.
А теперь она побывала на 3D-исследовании. В соцсети Анастасия решила выложить кадры с малышом. Она показала, как выглядит его лицо. Многодетная мать уверена, что у него хорошие гены.
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«Сегодня сынок порадовал и показал свое лицо. Будет высоким и красивым, как папка», — заявила звезда.
Добавим, что Костенко часто сталкивает с критикой. Она любит смелые наряды, за что на нее накидываются с негативными комментариями в соцсетях.