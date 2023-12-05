Иру Пинчук выписали из роддома с новорожденным малышом

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ира Пинчук, которая первого декабря стала мамой во второй раз, уже выписалась из роддома вместе с маленьким сыном.

В микроблоге Ира Пинчук показала первый снимок, на котором их разросшаяся семья запечатлена в полном составе. Ира Пинчук держит в руках тугой сверток в бежевых тонах, Арай Чобанян — старшего сына Давида.

«Я уже с детьми. Гоу домой!» — подписала кадр счастливая молодая мама.

Интересно, что на этот раз выписка обошлась без ростовых кукол, огромного количества воздушных шаров голубого оттенка и прочих атрибутов радости, которые так любят блогеры. Ира Пинчук и Арай Чобанян устраивали шоу на выписке старшего сына, с младшим же было решено обойтись без излишеств.

Арай Чобанян просто забрал жену из клиники, похваставшись в микроблоге букетом для врачей и Иры Пинчук. Кроме этого, Арай Чобанян преподнес жене украшение бренда Bvgari и кроссовки.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».