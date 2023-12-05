Катя Лель развелась с мужем из-за своей ревности и его низких доходов

Подруга певицы Кати Лель на условиях анонимности рассказала журналистам, по какой причине звезда рассталась с мужем после пятнадцати лет брака.

Все дело в том, что супруг Кати Лель почти ничего не зарабатывал, сидел у нее на шее, да еще и давал поводы для ревности. Претензии накопились, как снежный ком, и в итоге все закончилось разводом.

«Катя — большой трудоголик, все эти годы пахала и крутилась как белка в колесе, обеспечивала дочь, чтобы та ни в чем не нуждалась. А Игорь, можно сказать, сидел на ее шее, получал в разы меньше жены, периодически у них из-за этого случались стычки и скандалы», — поделилась подруга Кати Лель, знакомая с ситуацией в ее семье.

Сама Катя Лель от комментариев по поводу развода воздерживается. Известно, что он случился ужа порядка года назад. Все это время Кате Лель удавалось держать в секрете проблемы в личной жизни, и только сейчас они стали достоянием общественности.

По материалам starhit.ru

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