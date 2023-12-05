Татьяна Буланова решила взять двойную фамилию

Буланова намерена взять фамилию своего мужа. Она уже готовится менять локументы. Певица понимает, что ей девичья фамилия принесла известность, поэтому отказываться от нее она не собирается. Артистка намерена совместить две фамилии.

«От Булановой я не откажусь, но официально фамилия у меня теперь будет двойная – Буланова-Руднева», - сообщила Татьяна сайту «Дни.ру».

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Примечательно, что пока певица остается пока под своей фамилией. Она отметила, что ждет одного важного события, а уже потом поменяет паспорт. Но раскрывать что это за событие звезда не стала. Поклонники подозревают, что возможно она станет мамой с помощью суррогатной матери.

Напомним, что Булатонова не меняла фамилию ни в первом, ни во втором браке. Она также хочет обвенчаться с новым возлюбленным. Артистка полностью ему доверяет, поэтому не захотела делать брачный договор. Валерий всю недвижимость записывает на певицу. Так он делал даже до свадьбы. Пара четыре года строит отношения, а познакомились они в компании общих друзей, когда сидели в ресторане.