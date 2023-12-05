Ира Пинчук из «Дома-2» плачет у кроватки новорожденного сына

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук в эти дни находится в невероятно приятном для себя состоянии. Она наслаждается моментами общения с новорожденным сыном. Мальчик появился на свет первого декабря, и пока врачи не отпускают его домой.

Ира Пинчук лежит в платной палате высокого уровня комфорта и все свое время посвящает общению с новорожденным младенцем. Малыш вызывает у нее умиление. Ира призналась, что пока не может поверить в том, что у нее уже два сына, и плачет у кроватки крохи от умиления.

«До сих пор не могу поверить. Смотрю и плачу», - поделилась Ира Пинчук в микроблоге своими эмоциями.

Напомним, новорожденный малыш стал вторым ребенком Иры Пинчук и ее супруга Арая Чобаняна. У звездной пары есть старший ребенок, сын Давид, которому чуть больше двух лет.

Интересно, что имя младшего сына Ира Пинчук и Арай Чобанян пока не раскрывают, как и его параметры при рождении. Пара пока не рассказала, сколько весил их второй ребенок и сколько в нем сантиметров.

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