Варнава призналась, что вела корпоратив на второй день после смерти папы

Екатерина Варнава. Фото: Global Look Press

Артистка считает, что это помогло ей справиться со стрессом.

Екатерина Варнава уверена, что благодаря юмору она переживает многие критические ситуации легче, чем это могло бы быть.

Именно поэтому в трудные минуты звезда не отказывается от работы.

К примеру, она была очень привязана к своей тете, увы, она умерла от рака. Это известие подкосило Варнаву, но она не стала отказываться от ведения мероприятия на следующий день в Краснодаре. Это помогло ей отвлечься.

Похожая ситуация произошла у нее с папой. Когда родитель ушел из жизни, звезда не поехала на гастроли в день его похорон, но вышла на сцену на следующий день и качественно провела корпоратив.

«Я только вообще через полгода поняла, что папа умер», — сказала юмористка.

Источник: theblueprint.ru

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