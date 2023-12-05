Варнава призналась, что вела корпоратив на второй день после смерти папы

Екатерина Варнава уверена, что благодаря юмору она переживает многие критические ситуации легче, чем это могло бы быть.

Именно поэтому в трудные минуты звезда не отказывается от работы.

К примеру, она была очень привязана к своей тете, увы, она умерла от рака. Это известие подкосило Варнаву, но она не стала отказываться от ведения мероприятия на следующий день в Краснодаре. Это помогло ей отвлечься.

Похожая ситуация произошла у нее с папой. Когда родитель ушел из жизни, звезда не поехала на гастроли в день его похорон, но вышла на сцену на следующий день и качественно провела корпоратив.

«Я только вообще через полгода поняла, что папа умер», — сказала юмористка.

Источник: theblueprint.ru

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