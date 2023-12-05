Алле Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре

Алла Пугачева плохо себя чувствует на Кипре, куда улетела с мужем и детьми-двойняшкам после событий в Израиле. Об этом рассказал очевидцы событий МК.RU.

Собеседник издания Алексей поведал, что стал случайным свидетелем шопинга народной артистки. Она на удивление передвигалась по улицам без охраны, в магазин зашла с помощницей, оставив водителя на улице у магазина.

«Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала», — рассказал Алексей.

По словам певицы, из-за проблем со здоровьем у нее стали сильно отекать ноги. Да и внешне она выглядела не лучшим образом.

В бутике Алла Пугачева потратила 5 тысяч евро на обувь и одежду, было видно, что она даже не пытается экономить, брала все что хотела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».