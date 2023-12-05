Варнава о том, как ее критикуют: «Закомплексованная, несчастная, никому не нужная»

Екатерина Варнава еще со времен Comedy Woman поняла, что публику мало интересует талант артиста, и она повсеместно связывает сценический образ с реальным. Поэтому ее всегда воспринимали как стерву, а хейтеры никогда не жалели эпитетов в ее адрес.

Звезда признается, что справится с потоком негатива ей удается при помощи юмора. Обращая неприятности и колкие слова в шутку, обволакивая их смехом, она своего рода занимается терапией.

«Очень много людей критиковало мою внешность и делают это до сих пор: мол, я закомплексованная, несчастная, бедная, никому не нужная женщина», — рассказала Екатерина Варнава.

Отшучиваясь, артистка легко справляется с подобными нападками недоброжелателями, да с собственными негативными размышлениями тоже.

Источник: theblueprint.ru

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