Вера Брежнева вышла из последнего бизнеса в России

Вера Брежнева до недавних пор была совладелицей бутика женской одежды в Санкт-Петербурге Myseasons. Напарницей певицы была дизайнер Ханна Хмелева.

Приятельницы договаривались, что артистка станет лицом магазина, а дизайнер будет отвечать за все остальное. Однако, как говорит Хмелева, после отъезда звезды из России, она никакого участия со стороны Брежневой не видела вообще. Поэтому Хмелева переоформила бизнес полностью на себя.

Кроме того, стало известно, что Хмелева покинула ООО «Майсизонс», которое оформлялось на нее и Брежневу. Причина та же — абсолютный отказ Брежневой участвовать в раскрутке бизнеса.

В настоящий момент общество с ограниченной ответственностью Веры Брежневой уже закрыли за долги.

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Источник: Mash.