Суханкина о разладе с Гулькиной: «Честно говоря, ее не вспоминаю и сама речь о ней не завожу»

Маргарита Суханкина рассказала о том, что на самом деле происходит у нее с экс-солисткой группы «Мираж» Натальей Гулькиной. Певица дала понять, что никогда с ней не ссорилась. При это артистка уточнила, что лично с ее стороны никакого негатива точно не было. К Гулькиной знаменитость относится с теплотой, без всякой предвзятости. Хотя Маргарита слышала, что певица не раз намекала на том, что между ними все не так ладно, как может показаться.
«Честно говоря, ее не вспоминаю и сама речь о ней не завожу. Ну раз уж вы спросили, то отвечаю. Так вот, я прекрасно отношусь к этой женщине. Если мы где-то мы пересечемся, то ничего, кроме улыбки, на моем лице не будет», — приводит «СтарХит» слова Маргариты Суханкиной.
Певица дала понять, что у нее масса своих забот и проблем. Она больше думает о своей семье и детях, чем о каких-то ссорах. Себя Маргарита Суханкина считает человеком-праздником, она всегда на позитиве.