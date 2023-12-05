Суханкина о разладе с Гулькиной: «Честно говоря, ее не вспоминаю и сама речь о ней не завожу»

Маргарита Суханкина рассказала о том, что на самом деле происходит у нее с экс-солисткой группы «Мираж» Натальей Гулькиной. Певица дала понять, что никогда с ней не ссорилась. При это артистка уточнила, что лично с ее стороны никакого негатива точно не было. К Гулькиной знаменитость относится с теплотой, без всякой предвзятости. Хотя Маргарита слышала, что певица не раз намекала на том, что между ними все не так ладно, как может показаться.