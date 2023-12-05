Дочь Суханкиной пойдет в колледж, а сын выбирает себе профессию

Маргарита Суханкина, несмотря на свой звездный статус, старается не баловать детей. Они всего добиваются сами, не рассчитывая на то, что громкая мамина фамилия проложит им легкий путь. По словам певицы, ее дети старательно учатся. Они ничем не отличаются от самых обычных школьников. Сын Сергей, как дала понять Суханкина, в следующем году оканчивает школу. Он учится в выпускном классе. А дочка Лера в следующем году будет оканчивать 9-й класс. И, скорее всего, не пойдет учиться до 11. Мама хочет отправить ее в колледж.