Суханкина о своем мужчине: «Человек, с которым я живу, абсолютно непубличный, но он очень крепко и сильно помогает мне»

Маргарита Суханкина дала понять, что не спешит идти в ЗАГС со своим новым мужчиной. По словам певцы, она не раз была замужем и пока не хочет торопиться с тем, чтобы менять статус. Артистка дала понять, что со своим мужчиной она живет под одной крышей и у них все прекрасно. Знаменитость не хочет афишировать свои отношения, считая, что счастье можно спугнуть. Личная жизнь, по словам Суханкиной, должна оставаться за рамками общественного.

«Человек, с которым я живу, абсолютно непубличный, но он очень крепко и сильно помогает мне. Без его помощи мне было бы сложно. На сегодняшний момент я уже избалована его поддержкой и тем, что рядом со мной такой замечательный мужчина», — приводит «СтарХит» слова Маргариты Суханкиной.