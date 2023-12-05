Суханкина о главном желании на Новый год: «Все зависит от здоровья. А насчет чудес — да, я наивный человек»

Новогодние праздники для многих отечественных артистов — это время для дополнительного заработка на корпоративах. Не исключением стала и Маргарита Суханкина. Она дала понять, что сейчас у ее коллектива очень много работы. К примеру, их театральное представление «Музыка нас связала» пользуется большим спросом у поклонников. Поэтому не удивительно, что декабрь у артистки сильно загружен выступлениями и съемками. При этом певице еще нужно успеть украсить дом и найти время для отдыха с детьми в январе.
Если говорить о заветном желании на Новый год, то Суханкина дала понять, что единственное, что ее волнует, так это близкие — сын и дочка, любимые друзья и те, кто ее поддерживает. Им и себе она желает крепкого здоровья.
«Ведь все зависит от здоровья. Поэтому думаю только об этом и желаю всем здоровья-здоровья-здоровья много раз. А насчет чудес — да, я наивный человек. И продолжаю верить в Деда Мороза, в Снегурочку», — приводит «СтарХит» слова Маргариты Суханкиной.