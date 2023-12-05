Варнава о том, что давно не дает интервью: «Сегодня никто не может быть честным»

Екатерина Варнава около полутора лет отказывается от интервью и не хочет комментировать современные реалии, никак не выдавая свою позицию по поводу происходящего в мире.
Звезда заявила, что могла бы сказать публике, если бы ей было что заявить. Кроме того, врать и сочинять в угоду кому-либо она не желает.
«Сегодня никто не может быть честным на сто процентов, поэтому я, наверное, последние года полтора интервью и не даю, мне нечего сказать людям», — сказала Екатерина Варнава.
Свой мрачный и неэмоциональный вид на людях она объяснила «энергосбережением», ведь навык шутить и острить ей еще пригодится на работе. В обычной жизни она предпочитает сухое поведение.
По словам Варнавы, даже с друзьями она ведет себя тише воды ниже травы, хотя раньше считала, что всегда обязана развлекать публику, независимо от собственного настроения. В настоящий момент больше стала ценить свое внутреннее состояние и относиться к своей психике бережно.
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