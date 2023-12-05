Варнава о том, что давно не дает интервью: «Сегодня никто не может быть честным»

Екатерина Варнава около полутора лет отказывается от интервью и не хочет комментировать современные реалии, никак не выдавая свою позицию по поводу происходящего в мире.

Звезда заявила, что могла бы сказать публике, если бы ей было что заявить. Кроме того, врать и сочинять в угоду кому-либо она не желает.