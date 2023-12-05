Вторая экс-жена Гуфа опровергла обвинения в изменах: «Без повода»

Публичная перепалка Гуфа (Алексей Долматов) с бывшей женой Юлией Королевой набирает обороты. Экс-супруги почему-то предпочитают выяснять отношения в соцсетях, чтобы все это видели.
Недавно Гуф обвинил Юлию Королеву в том, что она прячет от него дочь, и даже показал видео в Интернете, как проникает в снятый им для экс-жены и наследницы дом, а там никого нет. Потом рэпер потребовал у бывшей возлюбленной вернуть ему его фамилию, а также обвинил в изменах.
Юлия Королева ответила на эти выпады в соцсетях, заявляя, что у нее всего было трое мужчин. И все отношения были понятны, без подводных камней и, безусловно, без измен.
«Одному сумасшедшему пришло видение в голову, что ему якобы изменили, и он сам в это поверил без каких-либо поводов — сразу обвинения. Удобно, могу вам сказать», — написала блогер в микроблоге.
Она заявила, что вела себя в отношениях с Долматовым идеально и ее не в чем упрекнуть.
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