Вторая экс-жена Гуфа опровергла обвинения в изменах: «Без повода»

Публичная перепалка Гуфа (Алексей Долматов) с бывшей женой Юлией Королевой набирает обороты. Экс-супруги почему-то предпочитают выяснять отношения в соцсетях, чтобы все это видели.

Недавно Гуф обвинил Юлию Королеву в том, что она прячет от него дочь, и даже показал видео в Интернете, как проникает в снятый им для экс-жены и наследницы дом, а там никого нет. Потом рэпер потребовал у бывшей возлюбленной вернуть ему его фамилию, а также обвинил в изменах.