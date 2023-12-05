Алексей Воробьев об аварии и обширном инсульте: «До сих пор зол на судьбу»

Алексей Воробьев в свежем интервью дал понять, что восстановиться полностью после обширного инсульта практически невозможно, это всегда будет напоминать о себе. Однако сейчас певец не жалуется на здоровье и много работает, выпускает новые песни, снимается в кино и принимает участие в проекте «Дуэты» на телеканале «Россия 1».
Инсульт, как выразился певец, произошел с ним из-за рядя сложных сопутствующих диагнозов, о которых он даже не подозревал. Во-первых, у него были такие проблемы, как «открытое овальное окно в сердце» и «повышенная свертываемость крови», способствующая возникновению тромбов.
Поэтому артист уверен, что в его случае инсульт был вопросом времени. Авария его просто ускорила. Теперь Алексею приходится более тщательно следить за здоровьем, обследоваться и принимать нужные препараты. Также он занимается спортом, не давая своему организму ослабнуть. А выходя на пробежку, певец все чаще ловит себя на мысли, что хочет быть неуязвимым к слабости.
«Я много думаю об этом, и мне кажется, до сих пор зол на судьбу за то, что она дала мне это испытание», — приводит «СтарХит» слова Алексея Воробьева.