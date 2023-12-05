Бритни Спирс помирилась с мамой и стала носить ее на руках в буквальном смысле слова

Бритни Спирс не просто помирилась со своей мамой, с которой не хотела общаться много лет, а готова носить ее на руках. Впрочем, почему готова? Она на самом деле берет на руки хрупкую Линн Спирс и таскает ее по своему дому.

Этими домашними кадрами Бритни Спирс поделилась в своем микроблоге, растрогав поклонников. Люди пишут в комментариях, что видят искреннюю любовь между мамой и дочерью и сожалеют, что они были в ссоре.