Бритни Спирс помирилась с мамой и стала носить ее на руках в буквальном смысле слова

Бритни Спирс не просто помирилась со своей мамой, с которой не хотела общаться много лет, а готова носить ее на руках. Впрочем, почему готова? Она на самом деле берет на руки хрупкую Линн Спирс и таскает ее по своему дому.
Этими домашними кадрами Бритни Спирс поделилась в своем микроблоге, растрогав поклонников. Люди пишут в комментариях, что видят искреннюю любовь между мамой и дочерью и сожалеют, что они были в ссоре.
Бритни Спирс носит маму на руках. Фото: соцсети Бритни Спирс
Певица тоже призналась, что потратила долгие годы на пререкания с родительницей, но оказалось, что им так хорошо быть вместе.
«Время лечит все раны! После того, как я смогла рассказать маме о своих переживаниях, раскрыть ей свои мысли по поводу наших отношений, я чувствую себя счастливой», — написала в Сети Бритни Спирс.
Она сказала, что очень любит свою родительницу и будет охранять их теплые отношения до конца своих дней.