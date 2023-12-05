Перенесший обширный инсульт Воробьев заявил, что последствия останутся на всю жизнь

По словам певца, последствия этого будут с ним на протяжении всей жизни. Тут не поможет даже самая лучшая реабилитация, что-то все равно будет напоминать, так как было до болезни уже не будет никогда. И, как подметил Воробьев, за эти годы она научился с этим жить и, можно сказать, адаптировался к тому, как работает его организм и тело. Алексей считает, что произошедшее не сделало его слабее.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Так что я иногда как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы», — приводит «СтарХит» слова Алексей Воробьева.

Артист дал понять, что не считает себя слабым и не позволяет окружающим себя жалеть.