Алексей Воробьев о главной роли в драме «Больше, чем футбол»: «Читая сценарий, я несколько раз не мог сдержать слез»

Алексей Воробьев участвует в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Он дал понять, что обожает импровизацию. На сцене он всегда старается достичь полной свободы. А для этого нужно отойти от образа идеально отрепетированного шоу. В этом проекте, как подметил Воробьев, у него нет репетиций с партнером. Поэтому, выходя на сцену, певец должен подстраиваться под второго исполнителя, не зная, кто будет петь с ним на сцене. И это, по словам Алексея, безусловно интригует.