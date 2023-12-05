Алексей Воробьев о главной роли в драме «Больше, чем футбол»: «Читая сценарий, я несколько раз не мог сдержать слез»

Алексей Воробьев участвует в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Он дал понять, что обожает импровизацию. На сцене он всегда старается достичь полной свободы. А для этого нужно отойти от образа идеально отрепетированного шоу. В этом проекте, как подметил Воробьев, у него нет репетиций с партнером. Поэтому, выходя на сцену, певец должен подстраиваться под второго исполнителя, не зная, кто будет петь с ним на сцене. И это, по словам Алексея, безусловно интригует.
Также он снялся в новой спортивной драме «Больше, чем футбол». В этом проекте актер получил главную роль. По словам Воробьева, в основу фильма легла реальная и очень трогательная история. Алексей не смог остаться к ней равнодушным.
«Признаюсь, читая сценарий, я несколько раз не мог сдержать слез. Фильм собрал замечательную команду артистов, и теперь мы с нетерпением ждем его премьеры», — приводит «СтарХит» слова Алексея Воробьева.