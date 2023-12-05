Похудевшая после родов на 30 килограммов Даная Пригожина мечтает о пластике

Даная Пригожина в интервью рассказала о том, что очень тщательно следит за своим здоровьем. Не так давно дочка музыкального продюсера Иосифа Пригожина стала мамой. Ей сделали кесарево сечение. Восстановившись, падчерица певицы Валерии занялась спортом и обратилась к диетологу. Благодаря комплексному подходу ей удалось похудеть на 30 килограммов. После чего вес встал и перестал двигаться. Артистка уже обратилась к пластическому хирургу в надежде с помощью операции скрыть некоторые дефекты.

«И близкие, и супруг поддерживают меня в решения о пластической операции. Родные понимают, что внешность играет важную роль в моей сфере деятельности, поэтому они принимают мое желание улучшить внешний вид», — приводит «СтарХит» слова Данаи Пригожиной.